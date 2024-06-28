RT в Telegram
Подпишись

Дюков: при Карпине сборная России стремится играть в современный интенсивный футбол

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Дюков: при Карпине сборная России стремится играть в современный интенсивный футбол
  • РИА Новости

«Важно, что при нём сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — цитирует Дюкова сайт РФС.

Сегодня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее стало известно, как Карпин отреагировал на продление контракта с РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить