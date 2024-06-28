Дюков: при Карпине сборная России стремится играть в современный интенсивный футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Важно, что при нём сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — цитирует Дюкова сайт РФС.

Сегодня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее стало известно, как Карпин отреагировал на продление контракта с РФС.