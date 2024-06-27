RT в Telegram
Подпишись

Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже

Короткая ссылка
Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что сохраняет шанс получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры.
Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © VasilySmirnov

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У меня есть норматив на одной дистанции — на 100 м брассом», — сказал Сомов.

Отмечается, что квоты от World Aquatics официально будут подтверждаться 3 июля.

Нейтральный статус пловец получил в июне 2024 года.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что ни один российский спортсмен не оспаривает в CAS отказ в получении нейтрального статуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить