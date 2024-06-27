Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже

Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что сохраняет шанс получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У меня есть норматив на одной дистанции — на 100 м брассом», — сказал Сомов.

Отмечается, что квоты от World Aquatics официально будут подтверждаться 3 июля.

Нейтральный статус пловец получил в июне 2024 года.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что ни один российский спортсмен не оспаривает в CAS отказ в получении нейтрального статуса.