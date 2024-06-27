Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
«У меня есть норматив на одной дистанции — на 100 м брассом», — сказал Сомов.
Отмечается, что квоты от World Aquatics официально будут подтверждаться 3 июля.
Нейтральный статус пловец получил в июне 2024 года.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что ни один российский спортсмен не оспаривает в CAS отказ в получении нейтрального статуса.