Конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год на фоне дела китайских пловцов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что палата представителей конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Угрозы WADA в адрес США не более чем отчаянная попытка подавить правду. Палата представителей конгресса США уже сократила финансирование WADA на 2025 год, и хотя это не последний шаг, лидерам WADA пора выйти из тени и понять, что их стратегия запугивания и уклонения не работает», — приводит заявление пресс-служба USADA.

Слушания в конгрессе США прошли на фоне скандала с китайскими пловцами.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее сообщалось, что USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА.