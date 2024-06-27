Губерниев: для меня Валиева остаётся честной и чистой, но она нарушила правила
- РИА Новости
«У Валиевой безалаберность, вопиющая, преступная халатность. Мы же от заинтересованных лиц вокруг Валиевой мало что услышали. Для меня она остаётся честной и чистой чемпионкой. Да, она нарушила правила», — заявил Губерниев в YouTube-канале «Дисциплина».
Он добавил, что никто так и не получил ответ на вопрос, как допинг попал в организм спортсменки. При этом комментатор отметил, что фигуристка не пропадёт.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее сообщалось, что Валиева снялась в рекламе шашлыка.