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Губерниев: для меня Валиева остаётся честной и чистой, но она нарушила правила

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.
Губерниев: для меня Валиева остаётся честной и чистой, но она нарушила правила
  • РИА Новости

«У Валиевой безалаберность, вопиющая, преступная халатность. Мы же от заинтересованных лиц вокруг Валиевой мало что услышали. Для меня она остаётся честной и чистой чемпионкой. Да, она нарушила правила», — заявил Губерниев в YouTube-канале «Дисциплина».

Он добавил, что никто так и не получил ответ на вопрос, как допинг попал в организм спортсменки. При этом комментатор отметил, что фигуристка не пропадёт.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Валиева снялась в рекламе шашлыка.

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