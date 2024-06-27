Губерниев: для меня Валиева остаётся честной и чистой, но она нарушила правила

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

«У Валиевой безалаберность, вопиющая, преступная халатность. Мы же от заинтересованных лиц вокруг Валиевой мало что услышали. Для меня она остаётся честной и чистой чемпионкой. Да, она нарушила правила», — заявил Губерниев в YouTube-канале «Дисциплина».

Он добавил, что никто так и не получил ответ на вопрос, как допинг попал в организм спортсменки. При этом комментатор отметил, что фигуристка не пропадёт.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Валиева снялась в рекламе шашлыка.