Тренер сборной Румынии — о выходе в 1/8 финала Евро-2024: такие моменты переживаешь лишь раз в жизни

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску высказался о выходе своей команды в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Такие моменты переживаешь лишь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в каждом из трех матчей. Спасибо и тем болельщикам, кто остался дома. Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все», — приводит слова Йордэнэску пресс-служба УЕФА.

Встреча во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 1:1.

У Словакии мяч забил Ондрей Дуда (24-я). В составе Румынии отличился Рэзван Марин (37-я).

Таким образом, Румыния заняла первое место в группе E, набрав четыре очка. Словакия расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.

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