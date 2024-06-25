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Сёмин: решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении РФС продлить контракт с Валерием Карпиным.
Сёмин: решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное
  • РИА Новости

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент мы явно видим, что сборная прогрессирует — это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований», — цитирует Сёмина Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карпин продлил контракт со сборной России на два года.

Специалист возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение истекает 31 июля.

Ранее Карпин сообщил, что не болеет ни за одну команду на чемпионате Европы.

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