Сёмин: решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении РФС продлить контракт с Валерием Карпиным.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент мы явно видим, что сборная прогрессирует — это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований», — цитирует Сёмина Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карпин продлил контракт со сборной России на два года.

Специалист возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение истекает 31 июля.

Ранее Карпин сообщил, что не болеет ни за одну команду на чемпионате Европы.