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Волков: у «Краснодара» есть всё, мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей

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Бывший защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о том, почему краснодарский клуб не может завоевать трофей.

«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно всё: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живёт в пятизвёздочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажёр, которого нет больше ни у одной команды. Но мне трудно понять, почему клуб всё никак не может выиграть трофей», — цитирует Волкова Sport24.

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее СМИ сообщали, что у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака.

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