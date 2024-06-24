Павлович — о поединке с Волковым: изначально был вообще другой план на бой
«Со стороны потом начал смотреть, что я зарядился по ходу боя. Надо было по‑другому. Вообще другой план был на бой изначально. Работу делал не по плану. Не нужно было мне так бить», — цитирует Павловича «Матч ТВ».
22 июня Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Волкова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Павлович оттолкнул своего соперника.
Ранее Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.