Мостовой: не верю в переход Соболева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Я не верю в переход Александра Соболева в «Зенит». Ну какой Соболев и «Зенит»? Как это возможно? Бросьте! Для меня это слухи и не более. Не думаю, что такой переход состоится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма отступных у Соболева в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет €30 млн.

В прошлом сезоне игрок провёл за команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что €30 млн за Соболева от «Зенита» — тройная переплата.