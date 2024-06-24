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Кафанов: я сожалею, что Лантратов до сих пор не вышел в старте сборной России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что сожалеет из-за непоявления в составе национальной команды голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Я сам тоже очень сожалею, что Лантратов до сих пор не вышел в стартовом составе в сборной России. При первой возможности хочу дать Илье такой шанс, сыграть в стартовом составе сборной России. То же самое касается и Андрея Лунёва, мы тоже его вызываем, хотя шанса пока что не дали», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

30 декабря 2022 года «Локомотив» объявил о переходе вратаря Лантратова. 

В минувшем сезоне Лантратов принял участие в 34 матчах за «Локомотив», пропустил 41 мяч и девять раз сыграл на ноль.

Ранее Кафанов высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

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