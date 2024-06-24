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Кафанов: Сафонов самый талантливый вратарь из тех, с кем я работал

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.
Кафанов: Сафонов самый талантливый вратарь из тех, с кем я работал
  • globallookpress.com
  • © Belkin Aleksey/news.ru

«Из тех, с кем мне удалось работать, Матвей — самый талантливый вратарь. Очень хочу, чтобы он смог использовать свой талант и не отвлекался на мелочи», — цитирует Кафанова Metaratings.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт с россиянином рассчитан до лета 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности по алиментам Сафонова составила почти 60 млн рублей.

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