Камоцци: «Спартаку» пора избавиться от Промеса
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Думаю, что «Спартаку» пора избавиться от него после той позорной ситуации, в которую он попал», — цитирует Камоцци РИА Новости.
Как сообщают СМИ, «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса, а также содействует его возвращению в Россию.
Суд Амстердама в феврале признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в ОАЭ форвард попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Валерий Кечинов выступил против возвращения Промеса в «Спартак».