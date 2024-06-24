Камоцци: «Спартаку» пора избавиться от Промеса

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Думаю, что «Спартаку» пора избавиться от него после той позорной ситуации, в которую он попал», — цитирует Камоцци РИА Новости.

Как сообщают СМИ, «Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса, а также содействует его возвращению в Россию.

Суд Амстердама в феврале признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в ОАЭ форвард попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Валерий Кечинов выступил против возвращения Промеса в «Спартак».