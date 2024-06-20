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Сборная России завоевала 312 медалей за семь дней Игр БРИКС

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Сборная России завоевала 50 медалей в седьмой соревновательный день Игр БРИКС.

За сутки россияне выиграли 25 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Всего в активе команды 312 наград (156—93—63).

На втором месте Белоруссия (26—49—59), на третьем — Китай (17—16—12).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали девять золотых медалей на Играх БРИКС.

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