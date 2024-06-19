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Российские пловцы завоевали девять золотых медалей на Играх БРИКС

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Сборная России по плаванию завоевала девять золотых медалей на Играх БРИКС.

На дистанции 400 м вольным стилем лучшими стали Софья Дьякова и Николай Колесников. Милана Степанова выиграла на дистанции 50 м на спине, Мирон Лифинцев — 200 м на спине, Герман Зажирский — 100 м баттерфляем, Мария Полещук — 50 м вольным стилем, Серафим Фокин — 200 м баттерфляем.

Мужская и женская команда выиграли эстафеты 4 × 100 вольным стилем.

Также серебро завоевали Ксения Мишарина (400 м, вольный стиль), Мария Осетрова (50 м, на спине), Ярослав Лозе (200 м, на спине), Анастасия Шиленкова (200 м, брасс), Роман Жидков (50 м, вольный стиль).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее российские синхронистки одержали победу на Играх БРИКС в группах.

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