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Захарова: спортивное сотрудничество благодаря усилиям Запада находится в глубоком кризисе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международное спортивное движение деградирует из-за действий Запада.
Захарова: спортивное сотрудничество благодаря усилиям Запада находится в глубоком кризисе
  • РИА Новости

«Суть спорта – это ведь объединение. Суть мирового спорта в мирной соревновательности, а здесь, получается, мирную соревновательность превращают в ещё один элемент стимулирования кровопролития. Мы вынуждены констатировать, что сегодня международное спортивное сотрудничество благодаря усилиям стран Запада находится в глубоком кризисе», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что в своём стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приёмами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств, организации слежек за российскими атлетами, дискриминации.

«Мы убеждены, что подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу, ведут к деградации всего мирового спортивного движения».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Захарова назвала чудовищной риторику мэра Парижа Анн Идальго перед Олимпийскими играми 2024 года.

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