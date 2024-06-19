Захарова: спортивное сотрудничество благодаря усилиям Запада находится в глубоком кризисе
- РИА Новости
«Суть спорта – это ведь объединение. Суть мирового спорта в мирной соревновательности, а здесь, получается, мирную соревновательность превращают в ещё один элемент стимулирования кровопролития. Мы вынуждены констатировать, что сегодня международное спортивное сотрудничество благодаря усилиям стран Запада находится в глубоком кризисе», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».
Она отметила, что в своём стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приёмами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств, организации слежек за российскими атлетами, дискриминации.
«Мы убеждены, что подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу, ведут к деградации всего мирового спортивного движения».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Захарова назвала чудовищной риторику мэра Парижа Анн Идальго перед Олимпийскими играми 2024 года.