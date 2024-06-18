Карпов: Глушенков может заработать в «Зените» 1 млрд рублей за четыре года

Стало известно, сколько заработает полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков в случае перехода в «Зенит».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства. Выкуп из «Локомотива» составляет 600 млн рублей, подъёмные + агентские — 400 млн рублей.

По информации источника Metaratings.ru, Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».

Между сторонами обсуждается обратный переход полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко, который должен войти в сделку.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл за команду 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Станислав Черчесов назвал Глушенкова и Константина Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ.