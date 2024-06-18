СЭ: «Динамо» интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Динамо» заинтересовано в переходе полузащитника.

По информации источника, главным вопросом является согласование трансфера сине-бело-голубыми.

В текущем сезоне 30-летний футболист отметился двумя результативными передачами в 12 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с Горшковым, клуб предложил игроку более выгодные условия.