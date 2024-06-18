Metaratings: «Зенит» договорился с Горшковым, клуб предложил игроку более выгодные условия

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщает Metaratings.ru, «Зенит» предварительно договорился о контракте с защитником самарского клуба.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили футболисту более выгодные финансовые условия.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Также стало известно, что хавбек «Локомотива» Максим Глушенков отправится в Санкт-Петербург 18 июня для подписания контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отцепил от команды Волкова, который собирался уйти в «Зенит».