Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука
- РИА Новости
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, столичный клуб предложит футболисту зарплату в размере 15 млн рублей в месяц.
По информации источника, руководство «Локомотива» хочет потратить часть средств от трансфера нападающего Максима Глушенкова в «Зенит», чтобы попытаться сохранить Миранчука в клубе.
В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня 2024 года.
Ранее агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.