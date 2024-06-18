Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука

Руководство «Локомотива» планирует предложить полузащитнику Антону Миранчуку новый контракт.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, столичный клуб предложит футболисту зарплату в размере 15 млн рублей в месяц.

По информации источника, руководство «Локомотива» хочет потратить часть средств от трансфера нападающего Максима Глушенкова в «Зенит», чтобы попытаться сохранить Миранчука в клубе.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня 2024 года.

Ранее агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.