RT в Telegram
Подпишись

Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука

Короткая ссылка
Руководство «Локомотива» планирует предложить полузащитнику Антону Миранчуку новый контракт.
Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, столичный клуб предложит футболисту зарплату в размере 15 млн рублей в месяц.

По информации источника, руководство «Локомотива» хочет потратить часть средств от трансфера нападающего Максима Глушенкова в «Зенит», чтобы попытаться сохранить Миранчука в клубе.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Срок его нынешнего контракта истекает 30 июня 2024 года.

Ранее агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить