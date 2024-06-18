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Уайт сообщил, когда стоит ожидать возвращения Джонса в октагон

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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс вернётся в единоборства.

«Мы скоро его увидим. Либо этим летом, либо осенью», — сказал Дана Уайт в эфире The Jim Room Show.

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года на поединок с Сирилом Ганом. Американец одержал победу над французом удушающим приёмом в первом раунде. 

Напомним, что Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела бойца из строя на восемь месяцев.

Ранее Джонс заявил, что знает дату возвращения в октагон.

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