Уайт сообщил, когда стоит ожидать возвращения Джонса в октагон

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс вернётся в единоборства.

«Мы скоро его увидим. Либо этим летом, либо осенью», — сказал Дана Уайт в эфире The Jim Room Show.

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года на поединок с Сирилом Ганом. Американец одержал победу над французом удушающим приёмом в первом раунде.

Напомним, что Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела бойца из строя на восемь месяцев.

Ранее Джонс заявил, что знает дату возвращения в октагон.