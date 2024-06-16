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Агент Кучаева: надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина

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Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента.
Агент Кучаева: надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина
  • РИА Новости

«Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина Кучаева. Переговоры с «Пари НН» о новом контракте? Это лучше спросить у генерального директора клуба», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Кучаев продолжит карьеру в «Ростове». Футболист подпишет с ростовским клубом трёхлетний контракт.

22 февраля стало известно, что футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

За клуб из Нижнего Новгорода футболист сыграл 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями.

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