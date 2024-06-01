Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч Евро со Словенией

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Словении на матч первого тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

За Данию на поле с первых минут выйдут: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хёйбьерг, Кристиансен, Винд, Эриксен, Хойлунд.

В составе Словении появятся: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Встреча группы C пройдёт в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Эриксен выйдет на поле в рамках финальной части чемпионата Европы впервые с матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Напомним, что во время матча игрок перенёс остановку сердца. Врачи десять минут реанимировали футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца.

Ранее сообщалось, что болельщики сборных Англии и Сербии устроили потасовку перед матчем Евро-2024.