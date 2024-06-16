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Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения

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Двукратный призёр Олимпиады Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что нейтрально. В любом случае, расстроен, что мы не можем поехать в Париж. Но всё сводится к тому, что нам выставлены такие условия для участия, которые ненормальные даже с человеческой точки зрения», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде.

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