Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения

Двукратный призёр Олимпиады Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Не могу сказать, что нейтрально. В любом случае, расстроен, что мы не можем поехать в Париж. Но всё сводится к тому, что нам выставлены такие условия для участия, которые ненормальные даже с человеческой точки зрения», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде.