Смородская: Глушенкову будет непросто в «Зените», но пусть попробует закрепиться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментирвала новость о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Бедный наш футбол. К сожалению, в большинстве своём он варится в собственном соку, а это не даёт никаких драйвов к развитию. Пусть Глушенков попробует закрепиться в «Зените». Пусть старается и тренируется, но ему будет непросто», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Как сообщает Metaratings.ru, Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».

По информации источника, между сторонами обсуждается обратный переход полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко, который должен войти в сделку.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл за команду 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Станислав Черчесов назвал Глушенкова и Константина Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ.