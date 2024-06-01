Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о дебютном матче команды на чемпионате Европы по футболу с Сербией.

«Это огромная честь тренировать сборную своей страны и выступать на таком крупном турнире. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом мира в России в 2018 году. Может, даже более волнительно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч группы C Сербия — Англия пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22:00 мск. В квартете, помимо сербской и английской команд, также выступают Словения и Дания.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимает десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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