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ЦСКА возьмёт с собой на матч болельщика, пострадавшего от действий авиакомпании

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Московский ЦСКА организует поездку вместе с командой на ближайший выездной матч 15-летнему болельщику с ограниченными возможностями Александру.
ЦСКА возьмёт с собой на матч болельщика, пострадавшего от действий авиакомпании
  • РИА Новости

«Как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо. На один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере», — сообщил директором по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо в Telegram-канале.

Мама болельщика рассказала, что авиакомпания без предупреждения пересадила Александра и его семью во время полёта на места, которые затруднили ему пребывание в самолёте.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в «Химки».

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