ЦСКА возьмёт с собой на матч болельщика, пострадавшего от действий авиакомпании

Московский ЦСКА организует поездку вместе с командой на ближайший выездной матч 15-летнему болельщику с ограниченными возможностями Александру.

«Как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо. На один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере», — сообщил директором по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо в Telegram-канале.

Мама болельщика рассказала, что авиакомпания без предупреждения пересадила Александра и его семью во время полёта на места, которые затруднили ему пребывание в самолёте.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в «Химки».