«Чемпионат»: Заболотный прошёл медосмотр для перехода в «Химки»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Химках».

По информации «Чемпионата», игрок уже прошёл медосмотр для перехода в подмосковный клуб.

Отмечается, что ЦСКА ещё не вышел из переговоров с Заболотным, но «Химки» настроены подписать его.

В прошлом сезоне форвард провёл за армейский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Заболотному контракт на один год с зарплатой €500 тыс.