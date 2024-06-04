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Карпов: ЦСКА предлагает Заболотному контракт на один год с зарплатой €500 тысяч

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Стало известно, что нападающий Антон Заболотный может продлить контракт с ЦСКА.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, армейский клуб предлагает форварду заработную плату в размере €500 тыс. за сезон плюс бонусы. 

По информации источника, нападающий думает над предложением. Также к Заболотному проявляет интерес клуб «Химки».

В прошлом сезоне форвард провёл за армейский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Федотов заявил, что для него было честью возглавлять ЦСКА.

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