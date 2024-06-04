Федотов заявил, что для него было честью возглавлять ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал своё увольнение.

«Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России», — приводит слова Федотова Telegram-канал ЦСКА.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА поблагодарили Федотова за работу в клубе.