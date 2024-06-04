Фанаты ЦСКА поблагодарили Федотова за работу в клубе
«Владимир Валентинович, спасибо за всё! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам, за те победы, что вызывали эти эмоции. За трофей в прошлом году! Мы говорим Вам спасибо!» — говорится в заявлении объединения болельщиков Red-Blue World.
3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.
Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.
По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.