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Фанаты ЦСКА поблагодарили Федотова за работу в клубе

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Болельщики ЦСКА отреагировали на увольнение Владимира Федотова с поста наставника армейской команды.

«Владимир Валентинович, спасибо за всё! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам, за те победы, что вызывали эти эмоции. За трофей в прошлом году! Мы говорим Вам спасибо!» — говорится в заявлении объединения болельщиков Red-Blue World.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Федотова.

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