Леонов: гости говорят, что Игры БРИКС по уровню организации не ниже, чем Олимпиада

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о проведении в Казани Игр БРИКС.

«Мы постарались всё сделать на самом высоком уровне. И те, кто бывал на Олимпиаде, говорят, что в Казани уровень организации как минимум не ниже. Чуть-чуть жарко, но у природы нет плохой погоды», — цитирует Леонова ТАСС.

Игры стран БРИКС стартовали 12 июня в Казани и будут проходить до 24-го числа. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что на Игры БРИКС реализовали практически все билеты.