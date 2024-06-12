На Игры БРИКС реализовали практически все билеты

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке к Играм БРИКС в Казани.

«Уже реализовано 86% билетов, это большой объём. И за это большое спасибо амбассадорам — кумирам для многих ребят, которые, не побоюсь этого слова, раскручивают этот новый бренд», — цитирует Леонова ТАСС.

Игры стран БРИКС стартуют 12 июня в Казани и будут проходить до 24-го числа. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты проведут сборы с командой Турции после Игр БРИКС.