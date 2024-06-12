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Российские гимнасты проведут сборы с командой Турции после Игр БРИКС

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала подробности о сборах своих подопечных после завершения проходящих в Казани Игр БРИКС.
Российские гимнасты проведут сборы с командой Турции после Игр БРИКС
  • РИА Новости

«Нас в Турции принимают на десять дней. Хотят с нами тренироваться. Посмотрим, как там для нас международная ситуация. Мы не сдаёмся», — передаёт слова Родионенко «Чемпионат».

Игры стран БРИКС стартуют сегодня в Казани и будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, которые будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее Родионенко заявила, что программы российских гимнастов сильнее, чем у участников Кубка мира.

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