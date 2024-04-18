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Родионенко: программы российских гимнастов сильнее, чем у участников Кубка мира

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением об уровне международных стартов без российских спортсменов.
Родионенко: программы российских гимнастов сильнее, чем у участников Кубка мира
  • РИА Новости

«Мы следим за всеми серьёзными международными турнирами в спортивной гимнастике. Безусловно, нам интересно, куда идёт и как продвигается гимнастика. Если судить по ним, то выступали далеко не все самые сильные. Мы не можем на них равняться, у большинства наших спортсменов программы посильнее», — цитирует Родионенко Metaratings.ru.

При этом она подчеркнула, что в некоторых моментах российские гимнасты уступают иностранным атлетам.

Ранее Родионенко заявила, что споры об участии в Олимпиаде могут привести к расколу.

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