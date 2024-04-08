Родионенко: споры об участии в Олимпиаде могут привести к расколу

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко предупредила о негативных последствиях споров об участии в Олимпиаде в Париже.

«К сожалению, это может быть расколом. Понимаете, президент ОКР давно высказал свою позицию, а Минспорт так официально не высказывался. А мнение у большинства наших федераций тоже было — не участвовать в статусе нейтральных спортсменов. Не понимаю, почему сейчас эти разговоры ведутся», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков отметил, что спортсмены должны сделать личный выбор по участию в Олимпиаде.