Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли нападающий Артём Дзюба продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Готов ли он тянуть РПЛ? Сложный вопрос. Вопрос в том, захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ», — цитирует Сёмина Metaratings.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Леонид Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае.