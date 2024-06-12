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Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ

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Российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли нападающий Артём Дзюба продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ
  • РИА Новости

«Готов ли он тянуть РПЛ? Сложный вопрос. Вопрос в том, захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ», — цитирует Сёмина Metaratings.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Леонид Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае.

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