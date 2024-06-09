Дзюба и Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае

Нападающий Артём Дзюба и тренер Леонид Слуцкий проводят время в Шанхае (Китай).

Россияне были замечены в парке развлечений катающимися на аттракционе.

Напомним, что в городе базируется клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая.