Дзюба и Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае
- РИА Новости
Россияне были замечены в парке развлечений катающимися на аттракционе.
Напомним, что в городе базируется клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий.
По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая.