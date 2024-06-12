RT в Telegram
Подпишись

Веснина: Андреева напоминает Хингис на корте

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о выступлении теннисистки Мирры Андреевой.
Веснина: Андреева напоминает Хингис на корте
  • РИА Новости

Веснина отметила, что Андреева сильна в предугадывании ситуации на корте.

«В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень», — сказала Веснина в интервью «Коммерсанту».

На завершившемся «Ролан Гаррос» россиянка проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале. По итогам своего выступления на турнире россиянка дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.

Ранее Тарпищев заявил, что Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить