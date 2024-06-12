Веснина: Андреева напоминает Хингис на корте
- РИА Новости
Веснина отметила, что Андреева сильна в предугадывании ситуации на корте.
«В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень», — сказала Веснина в интервью «Коммерсанту».
На завершившемся «Ролан Гаррос» россиянка проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале. По итогам своего выступления на турнире россиянка дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.
Ранее Тарпищев заявил, что Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос».