Веснина: Андреева напоминает Хингис на корте

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о выступлении теннисистки Мирры Андреевой.

Веснина отметила, что Андреева сильна в предугадывании ситуации на корте.

«В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень», — сказала Веснина в интервью «Коммерсанту».

На завершившемся «Ролан Гаррос» россиянка проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале. По итогам своего выступления на турнире россиянка дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.

Ранее Тарпищев заявил, что Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос».