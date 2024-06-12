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Алаев призвал не преуменьшать значимость побед сборной России по футболу

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России в эпоху отстранения от международных соревнований.
Алаев призвал не преуменьшать значимость побед сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Любой матч сборной России, будь он товарищеским или официальным, это событие, потому что сборная страны — главная команда. Я не хочу обсуждать Белоруссию или Сербию и преуменьшать значимость победы. Хочу поздравить Валерия Георгиевича, весь тренерский штаб и футболистов. Они показали хороший футбол и закончили сезон на хорошей ноте», — сказал Алаев РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 июня сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Ранее Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.

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