Селихов: Акинфеев — бесспорно, лучший вратарь России XXI века

Голкипер «Спартака» Александр Селихов назвал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим российским вратарём XXI века.

«Игорь Владимирович Акинфеев — лучший вратарь России XXI века, это бесспорно. Если мы возьмём его статистику: он где‑то в космосе. Кто второй? Честно, мне тяжело сказать», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 765 матчах, в которых пропустил 694 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

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