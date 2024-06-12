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Ари: Сафонов имеет большие шансы стать лучшим вратарём мира после перехода в ПСЖ

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Экс-футболист «Краснодара» Ари считает, что Матвей Сафонов способен стать лучшим голкипером мира после перехода во французский «Пари Сен-Жермен».
Ари: Сафонов имеет большие шансы стать лучшим вратарём мира после перехода в ПСЖ
  • РИА Новости

«Матвей Сафонов обязательно пойдет ещё дальше — он не будет просто вратарём ПСЖ. Думаю, у него очень большие шансы стать лучшим голкипером мира — потенциал для этого у него есть. Матвей всегда казался мне голкипером высокого уровня, — цитирует Ари «РБ Спорт».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей, чтобы вылететь из России.

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