Ари: Сафонов имеет большие шансы стать лучшим вратарём мира после перехода в ПСЖ

Экс-футболист «Краснодара» Ари считает, что Матвей Сафонов способен стать лучшим голкипером мира после перехода во французский «Пари Сен-Жермен».

«Матвей Сафонов обязательно пойдет ещё дальше — он не будет просто вратарём ПСЖ. Думаю, у него очень большие шансы стать лучшим голкипером мира — потенциал для этого у него есть. Матвей всегда казался мне голкипером высокого уровня, — цитирует Ари «РБ Спорт».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей, чтобы вылететь из России.