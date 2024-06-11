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Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей, чтобы вылететь из России

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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей.
Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тыс. рублей, чтобы вылететь из России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Baza, Сафонов решил оплатить долг, который числился за ним по базе Федеральной службы судебных приставов и из-за которого ему ограничили выезд из страны. Но, по данным источника, выезд ему так и не открыли, потому что он должен 59 млн рублей долгов по алиментам.

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее адвокат экс-жены Сафонова сообщил, что девушка ещё не получила денежные средства, которые футболист должен выплатить по алиментам.

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