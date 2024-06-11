Адвокат: экс-жена Сафонова ещё не получила деньги, которые он должен по алиментам

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, сообщил, что девушка ещё не получила денежные средства, которые футболист должен выплатить по алиментам.

Ранее СМИ писали, что Сафонов уже погасил задолженность и ему сняли ограничение на выезд из страны.

О выплате алиментов Анастасия, со слов юриста, узнала из сети. Но, добавил он, возможно, они ещё не успели дойти. Когда деньги попадают на счёт подразделения службы приставов, их распределение должно осуществиться в течение суток, объяснил Шилов.

СМИ ранее писали, что Сафонов задолжал по алиментам 60 млн рублей. Из-за этого его громкий трансфер в ПСЖ оказался под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что с Сафонова снят запрет на выезд из России.