Адвокат: экс-жена Сафонова ещё не получила деньги, которые он должен по алиментам
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Ранее СМИ писали, что Сафонов уже погасил задолженность и ему сняли ограничение на выезд из страны.
О выплате алиментов Анастасия, со слов юриста, узнала из сети. Но, добавил он, возможно, они ещё не успели дойти. Когда деньги попадают на счёт подразделения службы приставов, их распределение должно осуществиться в течение суток, объяснил Шилов.
СМИ ранее писали, что Сафонов задолжал по алиментам 60 млн рублей. Из-за этого его громкий трансфер в ПСЖ оказался под угрозой срыва.
Ранее сообщалось, что с Сафонова снят запрет на выезд из России.