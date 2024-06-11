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Адвокат: экс-жена Сафонова ещё не получила деньги, которые он должен по алиментам

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Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, сообщил, что девушка ещё не получила денежные средства, которые футболист должен выплатить по алиментам.
Адвокат: экс-жена Сафонова ещё не получила деньги, которые он должен по алиментам
  • globallookpress.com
  • © Belkin Aleksey/news.ru

Ранее СМИ писали, что Сафонов уже погасил задолженность и ему сняли ограничение на выезд из страны.

О выплате алиментов Анастасия, со слов юриста, узнала из сети. Но, добавил он, возможно, они ещё не успели дойти. Когда деньги попадают на счёт подразделения службы приставов, их распределение должно осуществиться в течение суток, объяснил Шилов.

СМИ ранее писали, что Сафонов задолжал по алиментам 60 млн рублей. Из-за этого его громкий трансфер в ПСЖ оказался под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что с Сафонова снят запрет на выезд из России.

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