РФС 7 июля проведёт матч легенд сборных России и Беларуси в Минске

Российский футбольный союз (РФС) 7 июля в Минске проведёт матч между легендами футбольных сборных России и Белоруссии.

Встреча будет приурочена к 80-летию освобождения завершения Минской операции, по итогам которой 4 июля 1944 года вся территория Белорусской ССР была освобождена от фашистских захватчиков.

В составе белорусов среди прочих сыграют такие футболисты как Сергей Корниленко, Сергей Гуренко, Юрий Жевнов, Александр Глеб.

«Первоначально планировалось провести эту встречу днем ранее, но по договоренности с вещателем было решено перенести на воскресенье – когда в расписании трансляций Евро 2024 есть свободный слот», — сообщили RT в департаменте мероприятий РФС.

Это будет первый матч Лиги легенд, который пройдет за пределами России.

«Если я не ошибаюсь, то матч легенд российского и белорусского футбола ещё ни разу не проводился. То есть, это мероприятие может стать чем-то новым и собрать много зрителей. Особенно учитывая популярность идеи таких ностальгических встреч. Я помню, что на матче легенд «Локомотив» — ЦСКА при плохой погоде пришло около 13 тыс. человек. Меня тогда это впечатлило больше всего, как и сама организация проведения», — сказал экс-защитник «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко.

Также Гуренко сообщил, что готов принять участие в ретро-матче с командой России, если до конца восстановится от перенесённой операции. Он отметил, что многие из экс-игроков до сих пор находятся в хорошей форме.

«Вообще, многие из легендарных футболистов по-прежнему в хорошей форме. Тот же Юрий Жирков, который недавно был в основе «Зенита», хорошо играет Динияр Билялетдинов, прекрасно двигается Дима Сычёв. Дима Лоськов уже, конечно, в возрасте, да и раньше он не особо много бегал, но его видение поля, умение вовремя отдать передачу никуда не пропало. Этого не отнять. Так что многие до сих пор в кондиции», — добавил он.

Добавим, что перед товарищеской встречей Белоруссия – Россия 7 июня Гуренко принял участие в матче болельщиков двух стран.

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