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Митрофанов допустил, что Дзюба может начать работу в РФС

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, смог бы нападающий Артём Дзюба работать в Российском футбольном союзе.
Митрофанов допустил, что Дзюба может начать работу в РФС
  • РИА Новости

«Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», — цитирует Митрофанова Sport24.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее в «Пари НН» заявили, что рассматривают подписание Дзюбы.

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