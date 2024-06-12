Валуев — об ОИ: ехать не собираюсь, потому что Россия лучше всех западных стран

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев объяснил, почему не планирует посетить Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — депутаты невыездные давно. Ехать никуда не собираюсь, потому что считаю, что Россия лучше всех западных стран. Россия — Родина наша! У нас люди лучше», — сказал Валуев Sport24.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.