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Источник: Смолов близок к возвращению в «Краснодар»

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов может перейти в «Краснодар».
Источник: Смолов близок к возвращению в «Краснодар»
  • РИА Новости

34-летний форвард присоединится к южанам на правах свободного агента, сообщает Legalbet.

Отмечается, что соглашение будет подписано на один сезон.

В нынешнем сезоне россиянин забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.

Ранее Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018.

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