Источник: Смолов близок к возвращению в «Краснодар»
- РИА Новости
34-летний форвард присоединится к южанам на правах свободного агента, сообщает Legalbet.
Отмечается, что соглашение будет подписано на один сезон.
В нынешнем сезоне россиянин забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
Ранее Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018.