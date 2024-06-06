Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018

Нападающий Фёдор Смолов рассказал, что обращался к психологу после своего промаха с пенальти на чемпионате мира 2018 года.

«Это действительно болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что я с этим справился. Ещё спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Я обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два», — приводит слова Смолова Smol Talk.

Футболист не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира — 2018 с Хорватией. Тогда Россия проиграла в серии пенальти и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Смолов влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018.