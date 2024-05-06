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Смолов влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как понял, что влюбился в свою жену Карину Истомину.
Смолов влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018
  • РИА Новости

«Это было при нашем втором серьёзном разговоре, когда мы решились открыть друг другу самые болезненные истории из прошлого. Пенальти — это отправная точка. Скорее, то, что за этим последовало», — рассказал Смолов в интервью Ксении Собчак.

Футболист не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира — 2018 с Хорватией. Тогда Россия проиграла в серии пенальти и вылетела с турнира.

Свадьбу 33-летний Смолов с 29-летней Истоминой сыграл 5 июня 2023 года. У них есть дочь.

Ранее сообщалось, что Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд.

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