Охранник НОК Испании арестован за преступление против морали
- AP
О содеянном стало известно случайным образом: сотрудники организации просматривали видео с камер наблюдения, с целью выяснить причину пропажи некоторых вещей, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство НОК Испании решило сообщить о произошедшем в полицию, поскольку это был не единичный случай подобного поведения сотрудника.
Сообщается, что охранник арестован по обвинению в преступлении против нравственности и морали, а также в сексуальном домогательстве.
Ранее сотрудница «Ромы» была уволена за интимное видео со своим участием.