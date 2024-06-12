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Охранник НОК Испании арестован за преступление против морали

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Охранника Национального олимпийского комитета Испании арестовали за эякуляцию в бутылки с водой своих коллег.
Охранник НОК Испании арестован за преступление против морали
  • AP

О содеянном стало известно случайным образом: сотрудники организации просматривали видео с камер наблюдения, с целью выяснить причину пропажи некоторых вещей, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство НОК Испании решило сообщить о произошедшем в полицию, поскольку это был не единичный случай подобного поведения сотрудника.

Сообщается, что охранник арестован по обвинению в преступлении против нравственности и морали, а также в сексуальном домогательстве.

Ранее сотрудница «Ромы» была уволена за интимное видео со своим участием.

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